Boninho, diretor do BBB 21, entra na casa vestido de dummie e é perseguido por Juliette

Um das promessas realizadas por Boninho, diretor do BBB 21, foi cumprida. Ele entrou na casa do BBB 21 vestido de dummie. Ele já havia avisado em redes sociais que entraria em uma das festas. O big boss, assim chamado pelos participantes do programa, dançou ao som de Pabllo Vittar e Preta Gil.

Não é a primeira vez que os dummie aparecem em festas. Em edições anteriores, os ajudantes das provas de liderança, dançaram em eventos.

"O pequenininho será que era Ana Clara? Era ruivo?", apontou o instrutor de crossfit Arthur, se referindo à nossa a apresentadora do Bate-Papo BBB. "O alto era Tiago Leifert. Tenho certeza, absoluta", respondeu o pernambucano Gilberto.

Os dois dummies dançaram por pouco tempo. Juliette foi uma das poucas a se aproximar deles, na pista de dança. A advogada foi atrás dos dois até que eles entraram na casa e deixaram a festa.

"Foi! Dançar com essa máscara e essa aqui [com rosto de dummie], só para fazer uma graça, já valeu", declarou Boninho, em vídeo no Instagram, ao deixar festa. Nas redes sociais, o público comentou com muitos mensagens cômicas a participação do diretor no reality na festa.