Fiuk troca flertes com Juliette no BBB 21 durante brincadeira em festa

A noite do BBB 21 foi de muita música na pista de dança da festa BBBotequim. Pabllo Vittar e Preta Gil animaram a noite dos participantes do reality. Em um momento de descontração, Fiuk chegou perto de Juliette e começou um diálogo brincando como se eles não se conhecessem.

“Eu preciso trocar uma ideia com você. Você fez o BBB 21?”, questionou ele, e a advogada balançou a cabeça em positivo. “É que eu saquei de longe. Você parece muito com a Ísis (Valverde), inclusive”, diz ele, que escutou da sister: “Nossa, sério?”.

O cantor, então, afirmou: “Não sei se você parece mais com a Ísis ou com a Selena Gomez”. Juliette perguntou se ela se parecia com outra cantora norte-americana, Ariana Grande.

Fiuk respondeu: “Eu acho você mais bonita”. Em seguida, o brother questionou em tom de brincadeira: “Não sei se você está com alguém…”. A sister rebateu: “Estou de boa. Eu estou solteira, eu sou solteira, eu nasci solteira”.

Durante o diálogo, Camilla de Lucas entrou na brincadeira e fez as vezes de cupido. “Você conhece ele? É o Fiuk do BBB21”, declarou a influenciadora.