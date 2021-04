O fazendeiro Caio, participante do BBB 21, chorou ao falar do amor pela família em entrevista a Ana Maria Braga no "Mais Você", na manhã desta quarta-feira (21). No bate-papo, a apresentadora mostrou o encontro dele com a companheira e cobrou o casamento dos dois.

"Vai rolar casamento depois de tudo isso?", questionou Ana Maria Braga ao mostrar o reencontro do casal em hotel, após eliminação do goiano no BBB 21. Caio respondeu de imediato: "com toda certeza. é fato. Inclusive, pedi casamento ela de novo ontem".

Legenda: Ana Maria Braga mostrou encontro de Caio com companheira em hotel após eliminação no BBB 21 Foto: Reprodução/TV Globo

Na entrevista, o fazendeiro ressaltou as conquistas pessoais pela família. "Eu ganhei coisas que o dinheiro não compra que é esse amor. Essa visão, esse carinho a mais. Tudo é pra elas. Tudo que eu faça e possa melhorar ainda mais, eu estando com elas, é melhor ainda", declarou Caio.

O goiano Caio foi o 11º eliminado do Big Brother Brasil. Ele recebeu 70,22% dos votos e foi mais rejeitado do público, segundo anúncio do apresentador Tiago Leifert na noite desta terça-feira (20). Enquete do Diário do Nordeste havia adiantado o resultado.

Reencontro com Rodolffo

Legenda: Caio abriu sorriso ao reencontrar o amigo Rodolffo no "Mais Você" Foto: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga convidou a dupla Israel e Rodolffo para participar ao vivo do "Mais Você". Caio ainda não havia falado com o amigo fora da casa. Segundo ele, teve dificuldades em mexer no celular para falar com o sertanejo.

Na conversa com o sertanejo, Ana Maria Braga traduziu termos e palavras usadas por ele na casa do BBB 21.