Enquete do Diário aponta Caio como o próximo eliminado do BBB 21, com 67,8% dos votos

Caio Afiune pode ser o eliminado desta terça-feira (20) segundo mostra enquete do BBB 21 realizada pelo Diário do Nordeste. Levantamento aponta o fazendeiro com 67,8% de rejeição em votos. Mais de 71 mil pessoas votaram na pesquisa, que não interfere no resultado oficial, que será anunciado em programa ao vivo na noite de hoje.

Gilberto, aliado de Caio e também integrante da berlinda desta semana recebeu somente 5,3% dos votos e deve permanecer no reality. Fiuk ficou em segundo lugar na enquete, levando com 26,9% dos votos, com quantidade consideravelmente abaixo do mais rejeitado.

inter@

O brother Caio foi parar no paredão após ser um dos mais votados pela casa no confessionário e acabou indo ao paredão por escolha da líder Viih Tube, devido a um empate quádruplo junto a Pocah, Juliette e João.

Novo líder e formação de paredão acontecem nesta terça (20/04)

Após a eliminação desta terça-feira, será feita uma Prova do Líder, seguida formação de paredão. O novo eliminado sai da casa na quinta-feira (22), quando haverá nova dinâmica. "Supersemana" da reta final do BBB 21 terá mais dois eliminados até o próximo domingo (25).

Veja como será a reta final do BBB 21

Terça-feira, 20/04

Eliminação do Paredão já formado por Caio, Fiuk e Gilberto

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Quinta-feira, 22/04

Eliminação do Paredão formado na terça-feira, 20/04

Nova Prova do Líder

Nova Formação de Paredão

Domingo, 25/04