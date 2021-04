O cantor Fiuk chorou ao se sentir enganado pela influenciadora digital Viih Tube no Big Brother Brasil (BBB) 21. A líder, que tinha direito a duas indicações ao paredão, escolheu o filho de Fábio Jr. e o doutorando Gilberto para a berlinda. Os dois, além do fazendeiro Caio, estão na entre as opções da eliminação desta terça-feira (20).

Abalado pela indicação, Fiuk confidenciou a Gil que já ouviu declarações da participante anteriormente."Sabe o que eu tinha dificuldade de acreditar nela, Gil? Ela já chegou em mim numa festa e disse que eu era uma das cinco pessoas mais sinceras que ela conhecia aqui dentro, afirmou chateado, acrescentando que ficou com o comentário guardado para si, embora devesse "ter visto outras coisas".

"Os discursos daqui pra frente serão maravilhosos. 'Amo vocês, tome paredão'", disparou o cantor. Depois de refletir em silêncio por alguns minutos, ele emendou: "Sou muito burro". Gilberto, em resposta, disse que, para ele, era "certo" que o cantor seria opção da líder. "E não é de agora não", frisou.

Conversa de Fiuk com Viih Tube

A sister afirmou a Fiuk que ele não tinha sido o primeiro nome a ser pensado por ela, mas foi escolhido para defender amigos mais próximos. "Agora, que eu tenho duas indicações, eu não sei o que fazer. Se eu indico uma outra pessoa que também era a minha opção, vai sobrar para a Juliette e para o João que são meus amigos. Eu sei que você faria isso pelo Gil, talvez", argumentou Viih Tube.

Além da defesa dos aliados, a participante pontuou que adotou como critério o fato de não estar entre os cinco favoritos de Fiuk na edição em relação à afinidade. "Eu sei que tem pessoas que estão por mim aqui. Eu sei que não tô nos seus cinco [favoritos para ganhar]", defendeu, acrescentando que não enxerga riscos para o cantor. "Eu não acho que você sai".

Após conversar com a sister, Fiuk se dirigiu ao Quarto Colorido e conversou com o fazendeiro Caio, lembrando conversa que teve com Gilberto. "Gil sempre me falou para eu não me iludir com a Viih, eu nunca escutei, mas tá ai. Tome", desabafou.

Caio alegou que se sente na mira de outros colegas de confinamento, como para o próprio cantor, Camilla, Gil, João e Juliette. "E de boa. Por isso que eu acho que não vai ter muito para onde eu correr, não", considerou o fazendeiro.

Como foi a formação do paredão

Viih Tube tinha que indicar duas pessoas ao Paredão: o primeiro escolhido poderia ser qualquer participante, já o segundo teria de ser, obrigatoriamente, alguém que estivesse no castigo do Monstro (Arthur, Caio ou Gil). A líder escolheu Fiuk e Gil.

Em seguida, os brothers e as sisters foram ao confessionário, sem saber que teriam que escolher dois participantes para a berlinda. Eles não poderiam votar na mesma pessoa. Ao sair, tinham que se direcionar ao Quarto Cordel.

Veja também Zoeira Juliette e Pocah batem boca no BBB 21 após formação de paredão

Arthur foi o nome mais mencionado, indo direto para a berlinda. Após empate quádruplo entre Caio, João Luiz, Juliette e Pocah. Viih Tube, com o poder de minerva, escolheu Caio para o paredão. Os dois, então, disputaram a prova Bate e Volta, com Arthur vencendo e se livrando da eliminação nesta semana.