Juliette e Pocah batem boca no BBB 21 após formação de paredão

A noite foi animada no BBB 21, neste domingo (18). Após a formação do 12º paredão, a funkeira Pocah procurou Juliette para justificar o voto na advogada. A paraibana seguiu para a cozinha e Pocah foi atrás, tentando argumentar a chateação da sister.

"Você acha que eu queria isso? Você já votou em mim", declarou Pocah. Em seguida, Juliette rebateu a funkeira. "Pocah, se você quiser conversar comigo, é quando eu quiser e quando a gente estiver sozinha. Estou chateada, é um direito meu. Não quero conversar agora", disse a maquiadora.

Logo, Pocah deixou a conversa e Juliette foi amparada por João Luiz e Camilla de Lucas. "Eu odeio ter que te falar isso, mas, eu te avisei", contou o professor de geografia. Consolada pelos amigos, a paraibana caiu em choro.

O assunto repercutiu ainda por boa parte da madrugada. Juliette também contou o ocorrido para Viih Tube, que declarou já ter percebido "alfinetadas" entre as duas. "Eu não estou com raiva dela, eu estou com raiva de mim por eu ter sido idiota. Era só eu ter engolido meus sentimentos e ter votado", explicou a paraibana.