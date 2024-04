Quem foi eliminado em 'A Grande Conquista 2'? Veja participantes menos votados da Zona de Risco

Os primeiros 10 competidores foram eliminados da A Grande Conquista 2, nessa noite de quinta-feira (25), na Record TV. Eles receberam o menor percentual de votos, enquanto os outros 11 participantes que também estavam na Zona de Risco levaram a melhor e permaneceram no programa.

Ao todo, 21 vileiros disputaram a preferência do público durante a primeira berlinda desta temporada.

Confira os eliminados:

Flavinha Cheirosa (0,45%);

Fran Sabino (0,81%);

Jo Werner (1,16%);

Marcus Cowboy (1,81%);

Sandrão (2,31%);

Vini Sassone (2,33%);

Kadu Rodrigues (2,34%);

Ratinho (2,48%);

Billy Santana (2,64%);

Luiza Aragão (2,86%).

Veja quem se salvou:

Anahí Rodrighero;

Bruno Cardoso;

Cel;

Edlaine Barboza;

Fellipe Villas;

João Hadad;

João Pinto;

Kaio Perroni;

MC Maria;

Poliana Roberta;

Vinigram.

A atração estreou nesta semana, com cerca de 100 competidores. Nessa primeira fase do reality show, todos eles integram a Vila e disputam, ao todo, cinco Zonas de Risco. A previsão é que sobrem 20 conquisteiros para a segunda fase do programa: a Mansão.

Nessa quinta-feira, os 10 primeiros já foram eliminados. Eles foram indicados pelos Donos das casas, 20 deles tentaram se salvar da berlinda durante a Prova da Virada, mas acabaram não conseguindo e tiveram que disputar o voto do público.