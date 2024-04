Larissa Manoela reclama de comentários sobre sua altura: 'Tenho 1,53 e sou mesmo pequena'

A atriz Larissa Manoela desabafou sobre os comentários frequentes que recebe a respeito de sua altura. Em publicações feitas no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira (25), a artista falou sobre o assunto.

Ela afirmou que foi abordada três vezes na semana passada por pessoas que questionaram sua estatura. "Nossa, pensei que você fosse mais alta" e "Nossa, como você é baixinha" foram algumas das frases que a atriz ouviu.

"Eu sei que eu tenho 1,53 e sou mesmo pequena mas eu já sei disso. A pessoa nem pra falar um bom dia, boa tarde, falar isso num tom fofo pra amenizar. Namoral", escreveu na rede social. "Lembrando que nos menores frascos estão os melhores perfumes", acrescentou.

Horas depois do desabafo, Larissa afirmou que viu comentários de internautas problematizando as publicações. "Gente, eu sou super bem resolvida com minha altura, tá?", esclareceu.

"É um tal de força guerreira pra cá, força guerreira pra lá. Força tenho que ter mesmo pra ter que aguentar um bando de gente chata e amargurada. Vale entender o contexto de ironia tá? Passem bem", rebateu.