Lucas Buda desabafa sobre falta de publicidades pós-BBB 24: 'Está difícil'

O ex-BBB Lucas Henrique, o Lucas Buda, revelou que tem estruturado uma carreira de produtor de conteúdo após o fim do reality. No entanto, viver de publicidade ainda não virou realidade para o carioca.

“Publicidade não está aparecendo tantas. São poucas as oportunidades que tem, mas que tem estou abraçando para fazer da melhor forma possível”, lamentou o ex-brother em entrevista à Quem.

O professor de Educação Física integrou o grupo dos “Pipocas”. Ele acredita que saiu do programa em desvantagem: “Temos dificuldade com as mudanças em pouco espaço de tempo. Uns têm mais estrutura, outros menos, e está difícil para todos”.

Na busca de viver como influenciador junto a uma equipe de seis pessoas, Buda faz uma aposta. “Estou devendo todas elas. São pessoas que acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno”, explicou.

Para ele, a separação tumultuada com a ex-mulher, depois das tentativas dele de um affair com Pitel dentro do programa, podem ser a razão do tempo ruim. “A minha separação influenciou neste pós, naturalmente. Tudo que aconteceu dentro da casa influenciou. O que aconteceu aqui fora, quando eu estava confinado, influenciou”, refletiu.

“Agora é gerenciar todo esse caos, esse risco que me coloquei e tentar agir da melhor forma possível para conseguirmos os melhores resultados dentro do cenário que tenho”, concluiu com fé”, apostou Buda.

O professor entrou no BBB concursado pela prefeitura do Rio de Janeiro. Após sobreviver quase três meses no jogo e consequentemente sem aparecer no trabalho, ele será exonerado.

“Acredito que não vou voltar a dar aulas. Essa carreira de produtor de conteúdo é muito mais para somar a visibilidade que tenho para expandir a minha voz. Na sala de aula falo para 40 alunos, na internet posso atingir cerca de 1 milhão de pessoas”, finalizou ele, que se aproxima do primeiro milhão de seguidores no Instagram.