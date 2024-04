Lucas Buda diz estar conversando com ex-mulher e que foi exonerado de cargo

Após a final do BBB 24 na noite de terça-feira (16), Lucas Buda comentou sobre o fim de seu casamento com Camila Moura e garantiu que os dois estão conversando.

“Faz parte. Jogo é jogo, vida é vida. Quero colher muitas coisas boas aqui fora, apesar dos meus erros. A gente tem que tocar a vida para frente. Recebi muito carinho, mas muito hate também. Big Brother mexe muito com a cabeça das pessoas”, afirmou ele, à “Quem”.

O brother também afirmou que eles não se encontraram pessoalmente. “Ainda não bateu agenda, mas a gente está conversando, sim”.

O professor ainda revelou que foi exonerado do cargo que exercia antes de entrar no reality show global. Ele era professor concursado. “Quando a gente entra no Big Brother, a gente sabe das faltas, né? Eu fui exonerado, vou ser exonerado. Estou lá no processo de exoneração. Acho que existe a possibilidade de recorrer ainda, mas a galera está cuidando disso aí para mim”.

Por fim, Lucas disse que vai fazer terapia nesse novo momento. “A ajuda psicológica é muito importante, não só para mim, mas para todo mundo. E faz parte, gente, é isso”.

Divórcio

Lucas entrou no “BBB 24” casado com Camila. No entanto, após sua aproximação com Pitel, a mulher afirmou nas redes sociais que se divorciaria do companheiro antes mesmo dele deixar o programa. Camila também chegou a revelar que Lucas já havia lhe traído antes do "BBB 24", e ela o perdoou.

Com a eliminação de Buda, ela participou do “Mais Você” e fez seu primeiro contato com o ex-companheiro. Camila lamentou que ele não entrou em contato com ela após sair do reality.

“Acho uma pena nosso primeiro contato ser assim. Mandei uma pessoa de nossa confiança entregar as coisas para ele: a chave da nossa casa, a carteira com dinheiro... Esperava um pingo de hombridade dele tentar me contactar durante a madrugada, o que não aconteceu. Só queria dizer, Lucas, que eu lamento muito. Eu tentei, eu tentei, Lucas”, disse na ocasião.