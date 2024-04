Lucas Buda, do BBB 24, revela ter tido primeiro contato com ex-esposa Camila Moura

O ex-BBB Lucas Buda revelou que conseguiu conversar com a ex-mulher, Camila Moura, apesar de ainda não terem se encontrado presencialmente. Durante o programa, ela pediu o divórcio após o flerte dele com a participante Pitel.

Questionado pelo GLOBO sobre a divisão de bens, Buda disse ainda não ter resposta sobre como as coisas vão ser organizadas. "Ainda não tenho resposta, porque a gente ainda não conseguiu se encontrar. A gente já teve sim um primeiro contato, a gente já se falou. Mas ainda não conversamos pessoalmente", afirmou.

Lucas Buda Ex-BBB "Algumas coisas a gente tratou de decidir quando a gente conversar pessoalmente. Com a correria do programa e também porque ela não está no Rio, a gente ainda não conseguiu se encontrar".

O brother foi eliminado no dia 9 de abril, com 64,69% dos votos. Também estavam na berlinda tripla os participantes Alane e Isabelle. Depois de ser eliminado, o primeiro contato de Buda com Camila ocorreu ao vivo no programa "Mais Você".

Nesta terça-feira (16), Lucas participará da final do BBB 24, com todos os outros eliminados.