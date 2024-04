Inscrições para o BBB 25 são abertas; veja como se inscrever

As inscrições para a próxima temporada do Big Brother Brasil (BBB) foram abertas nesta segunda-feira (15), conforme informou o apresentador Tadeu Schmidt. O BBB 24 terá sua grande final nesta terça-feira (16).

No BBB 25, os participantes poderão competir na casa mais vigiada do País em duplas. As duplas devem ser pessoas com um forte laço, como melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto.

Somente será permitido um CPF por dupla para realizar a inscrição, contudo, por ser online, pessoas de diferentes locais podem preencher a ficha de aplicação juntos. Quem se inscrever junto a uma dupla não pode se aplicar novamente com outra pessoa.

Saiba como se inscrever

A inscrição ocorre no site do gshow. Os candidatos a entrar na casa mais vigiada do Brasil devem preencher, em dupla, um formulário extenso, incluindo fotos e vídeos.

São mais de 80 perguntas, entre questões sobre personalidade, profissão e curiosidades. Também é necessário anexar documentos de identificação.

As datas das fases de seleção do elenco do reality não são divulgadas.

A produção entra em contato com os canais de comunicação incluídos no formulário, como e-mail, telefone e SMS.