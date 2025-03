Previsão do signo de Câncer para hoje, 6 de março

A Lua Crescente em Gêmeos, dentro da lunação pisciana, chega como um empurrão para sair da inércia. Depois de tanto planejar, é hora de colocar as ideias em movimento, abrir espaço para trocas e se comunicar. Gêmeos pede agilidade, mas Júpiter também está nesse signo, ampliando tanto as oportunidades quanto as distrações.



O que você está escolhendo? Atenção para não perder tempo com o que não agrega. Os próximos dias podem ser corridos, e o risco de dispersão é real. Aproveite a energia para dar ritmo às suas tarefas, mas com consciência do que realmente importa.

Signo de Câncer hoje

Sua mente pode estar acelerada, mas seu corpo precisa de pausas. Reserve um tempo para respirar e não sobrecarregar sua energia. Atenção a insights e sinais do universo que podem te guiar para novas direções.

