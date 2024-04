Enquete BBB 24: Parcial aponta quem irá vencer o reality show

Davi deve ser o grande vencedor do Big Brother Brasil (BBB) 24, conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste. O baiano disputa a final do reality show, valendo o prêmio de R$ 2,9 milhões, com Isabelle e Matteus. A grande final do reality acontece ao vivo nesta terça-feira (16) sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt.

O motorista de aplicativo conta com 65,22% da preferência do público. Já o gaúcho Alegrete apareceu como o possível vice-campeão com 28,87%, seguido da cunhã-poranga Isabelle, com 5,91% dos votos dos leitores do DN. A enquete já conta com mais de 17 mil votos.

Legenda: Enquete aponta vitória de Davi no BBB 24 Foto: Reprodução

A pesquisa não interfere no resultado oficial do paredão.

A grande final do BBB 24 foi confirmada após Davi ganhar a prova de resistência e se tornar o primeiro finalista. Já Isabelle e Matteus garantiram vaga ao enfrentarem o último paredão da edição, que teve eliminação de Alane da casa mais vigiada do Brasil no domingo (14).

Davi foi o último participante a deixar a Prova do Finalista do BBB 24, que teve início na quinta-feira (11), logo após a eliminação de Beatriz. A dinâmica era de resistência e quem vencesse garantia a vaga para a final do reality show, além de um carro. Apenas Davi e Alane estavam nos momentos finais da prova, mas a paraense desistiu após forte cansaço.

Com cerca de duas horas de dinâmica, Matteus passou mal e foi o primeiro a deixar a competição. Com a saída, ele foi automaticamente para o paredão. Isabelle também passou mal e deixou a disputa por volta das 6h45.

Conforme os trâmites do reality show, a vaga de Davi na final do programa foi oficializada na noite desta sexta-feira (12), quando foi formado o último paredão de eliminação da temporada.