Tadeu Schmidt diz que BBB 24 foi edição mais intensa que apresentou

O BBB 24 chega ao fim nesta terça-feira (16), e Tadeu Schmidt classificou a edição como a mais intensa que já apresentou. Essa é sua terceira temporada à frente do programa.

“Cada programa é um programa diferente, não existe fórmula. Com isso, você vai somando experiências. Eu me envolvo e me divirto também, na mesma proporção. Essa é a minha terceira temporada e posso dizer que foi bem intensa. Então eu uso um pouco de tudo que já aconteceu para somar, isso me ajuda na condução do BBB”, disse ele, em entrevista à F5.

Tadeu Schmidt Apresentador Esse ano foi intenso, eles jogaram muito e isso chegou muitas vezes a um limite perigoso. Foram muitas emoções, dentro e fora da casa. Um bom reality vai ser sempre difícil para a produção, porque nós corremos atrás de uma história que os participantes escrevem. Então, quanto mais densa, mais difícil, melhor para o telespectador.”

Tadeu ainda afirmou que sua rotina muda completamente com a apresentação do programa, já que passa a se dedicar integralmente ao projeto. “Fico 100% imerso no programa a temporada inteira, durmo e acordo junto com os participantes. A minha rotina com a minha família muda bastante durante os 100 dias, em termos de horários, obviamente, mas minha mulher e minhas filhas são fãs. Elas mergulham no mundo do BBB junto comigo, e vibrando muito! É muito legal poder vivenciar o BBB dessa forma, sendo um trabalho e uma diversão ao mesmo tempo”.

Agora ele se prepara para um novo projeto. O apresentador participará da cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em julho. “Tiro férias e, na volta, tenho o Central Olímpica, junto com a Fernanda Garay. Estou muito animado para voltar ao mundo dos esportes, que eu adoro, nessa nova empreitada”, celebrou.