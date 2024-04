Como será final do BBB 24? Veja horário e o que acontecerá no reality show

A final do Big Brother Brasil (BBB) 24 acontece nesta terça-feira (16), momento em que o público conhecerá o vencedor desta edição. Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio milionário. O 100º e último episódio da temporada está previsto para começar às 22h25, logo após a novela "Renascer".

Além da definição do campeão do reality show, a ocasião ainda contará com a presença dos 23 brothers e sisters que deixaram a disputa. E, pela primeira vez na história do programa, o elenco de ex-participantes ficará ao lado dos finalistas, assistindo de arquibancada, no jardim da casa, aos grandes marcos da temporada e ao anúncio do vencedor. O apresentador Tadeu Schmidt também comandará o ao vivo do gramado da residência.

Davi, Isabelle e Matteus ficarão na parte interna, de onde assumirão o papel de espectadores e acompanharão a festa pela tela da sala, enquanto aguardam o resultado da votação popular.

Além dos antigos competidores, as torcidas dos finalistas também serão exibidas ao vivo, através de telões no gramado da casa, direto das cidades de cada participante do Top 3.

Maior prêmio da história do BBB

Em 2024, o programa pagará o prêmio de maior valor da história do reality show: cerca de R$ 2,92 milhões.

A quantia foi alcançada após a saída de Alane, que foi a 21ª eliminada do BBB 24. No palco com Tadeu Schmidt, ela girou a roleta e o valor parou em R$ 500 mil. Com isso, o prêmio total passou de R$ 2,42 milhões para os quase R$ 3 milhões.

Como assistir final do BBB 24?

A transmissão do reality acontece na TV Globo em todo território nacional, por meio das emissoras afiliadas e também pelo aplicativo Globoplay.

O serviço de streaming oferece câmeras com transmissão 24h. Por meio do pay-per-view, os telespectadores também podem assistir à programação nas TVs por assinatura.