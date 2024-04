Gaby Fontenelle afirma ter deixado 'A Grande Conquista' por ter passado frio e fome

Após desistir da participação no reality A Grande Conquista nessa quarta-feira (24), Gaby Fontenelle desabafou sobre o que a motivou a tomar a decisão e abrir mão do seu sonho. Ela disse que sentiu frio e chegou a passar fome. Para ela, nem tudo se justifica por conta de dinheiro.

“Cheguei em casa, descansei, comi um pratão de arroz e feijão. Gente, que loucura. Cada dia lá parecia um mês. Antes de começar o reality, já estávamos confinados, trancados, sozinhos, em um hotel. Teve muitas coisas incríveis e legais. Mas gente, meu Deus… Claro que foi uma experiência que vou levar para a vida, mas realmente eu passei muito frio e fome”, compartilhou a ex-bailarina do "Hora do Faro", nos stories do Instagram.

Gaby afirmou saber que a primeira etapa do programa seria de provações, mas o que passou foi demais e resolveu respeitar os próprios limites. “Eu não faço tudo por fama. Nunca fiz. Não faço tudo por dinheiro. O que mais importa na minha vida é a minha saúde, minha paz de espírito. Então eu tenho certeza que fiz a escolha certa. Sou muito grata a todos”, garantiu.

A emissora divulgou um comunicado, também no dia 24, sobre a desistência da integrante. “Gaby Fontenelle não aguentou a pressão do jogo e pediu pra sair. O Dono da Casa Laranja, Lucas de Albú, e alguns outros participantes não conseguiram convencer Gaby a continuar. Assim a Casa toda será punida”.

Nas redes sociais, os administradores das contas de Fontenelle esclareceram a decisão dela: “Infelizmente, devido aos últimos acontecimentos na casa, onde teve um forte abalo emocional, Gabi optou por deixar o game”.