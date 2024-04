Fábio Jr entra na Justiça para pedir guarda do filho que teve com Mari Alexandre

O cantor Fábio Jr. entrou com um processo na Justiça para obter a guarda do filho caçula, Záion, de 15 anos, fruto do relacionamento com a atriz Mari Alexandre. As informações são da colunista Fabíola Reipert.

Segundo a jornalista, Fábio Jr. pediu a guarda do filho para não precisar pagar pensão alimentícia. Procurada pela Quem, a assessoria do cantor não comentou o assunto. "Fábio é bastante reservado quanto sua vida pessoal. Ele não costuma comentar nada", disse a equipe.

Já Mari Alexandre afirmou para Reipert que não tem permissão para comentar o assunto. Através das redes sociais, a atriz publicou: "Ninguém tira de você aquilo que Deus planejou para sua vida! Descansa e confia no Senhor e as demais coisas Ele proverá".

No Instagram, Záion publicou na noite desta quinta-feira (25) um carrossel de fotos com a mãe e escreveu na legenda: "Com você desde sempre, e pra sempre". "Filho! Você me surpreende a cada dia! Te amo até a eternidade!", respondeu a mãe.