Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (26)

A novela 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira (26) vai ao ar às 18:30, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical'. Nesse capítulo, Quinota explica a Artur que seu noivo fugiu.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta sexta-feira

Quinota explica a Artur que seu noivo fugiu. Zé Beltino ameaça Artur. Seu Tico Leonel se desespera com o desmoronamento da gruta. Em Salvador, Blandina se irrita com o comportamento do marido de uma cliente. Zefa Leonel resgata Seu Tico Leonel debaixo das pedras da gruta. Quinota e a família tentam convencer Zefa Leonel a desistir de procurar a turmalina paraíba.

Ariosto e Artur constatam que houve movimento na gruta azul. Blandina arma para o marido de sua cliente, mas acaba detida por extorsão. Dracena e Castorina tentam acalmar Blandina, que afirma que fugirá da cidade. Blandina conhece Marcelo e o rouba. Artur surpreende Quinota com flores.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:30, na Rede Globo.