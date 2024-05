Kayky Brito deixa de seguir Bruno de Luca nas redes sociais

O ator Kayky Brito, 36, deixou de seguir o apresentador Bruno de Luca, que estava presente quando ele foi atropelado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em setembro do ano passado.

Segundo informação do portal F5, o 'unfollow' só ocorreu agora, oito meses após o acidente.

Os amigos estavam juntos em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, quando Brito atravessou a rua correndo e foi atingido por um veículo. Bruno de Luca, que presenciou a cena, deixou o local sem prestar socorro ao amigo.

O atropelamento deixou o ator em estado grave e, na ocasião, Bruno foi indiciado por omissão de socorro.

Relembre o caso

Kayky Brito foi hospitalizado na madrugada de 2 de setembro de 2023 em estado grave com politraumatismos, após ser atropelado na avenida Lucio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Foram 27 dias de internação até que o ator recebesse alta médica para seguir com o tratamento em casa.