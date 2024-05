Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela deste sábado (18)

A novela 'No Rancho Fundo' deste sábado (18) vai ao ar às 18:40, após 'Caldeirão com Mion'. Nesse capítulo, Quintilha se surpreende com a chegada da família, e acomoda a todos ao receber o dinheiro de Zefa Leonel.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' deste sábado

Quintilha se surpreende com a chegada da família, e acomoda a todos ao receber o dinheiro de Zefa Leonel. Marcelo alerta Blandina sobre a chegada dos Leonel. Blandina afirma a Marcelo que Quinota precisa acreditar em sua mudança. Zefa Leonel reage ao ver Marcelo na igreja com padre Zezo. Zé Beltino confessa a Aldenor que ainda deseja se vingar de Marcelo. Zefa Leonel faz uma grande doação para a igreja, e padre Zezo se emociona.

Ariosto pede que Artur convença Zefa Leonel a aceitá-lo como sócio da exploração da mina. Margaridinha e Benvinda decidem comprar roupas novas, mas são humilhadas por Corina. Zefa Leonel percebe que se perdeu de Juquinha. Artur questiona Dona Manuela se é seu filho biológico com outro homem.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:40, na Rede Globo.