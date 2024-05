Angelina Jolie apoia projeto de lei que demanda marcas de moda a reduzir emissão de gases

Após anunciar sua marca de moda, o Atelier Jolie, a atriz Angelina Jolie demonstrou apoio ao Fashion Act, um projeto de lei apresentado em Nova York que tem como objetivo tornar a indústria da moda.

A proposta defende que marcas com receita global de 100 milhões de dólares, cerca de R$ 510 milhões na cotação atual, façam um mapeamento de toda a sua cadeia de abastecimento e se comprometam com metas focadas na redução das emissões de gases com efeito estufa.

“Acho que todos estão cientes do desperdício de recursos naturais, do consumo excessivo, da superprodução e das violações dos direitos trabalhistas que ocorrem atualmente na indústria e na sociedade como um todo”, disse a atriz à Vogue UK.

Fashion Act

“Estes são alguns dos males que muitos de nós queremos ver corrigidos, e o progresso não será possível sem legislação e o impulso de um movimento para controlar estas práticas", destacou.

Mais de 80 marcas, incluindo Stella McCartney e Ganni, apoiaram o Fashion Act, além de celebridades como Jane Fonda e Leonardo DiCaprio.