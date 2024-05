Claudia Raia celebra presença dos filhos Sophia e Enzo Celulari no Festival de Cannes

A atriz Claudia Raia celebrou a presença dos dois filhos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia, no Festival de Cannes, na França. Nas redes sociais, a artista publicou fotos deles neste sábado (18), no tapete vermelho do evento.

"Meu Deus quem diria que os meus dois filhos seguiriam o mundo cinema! Que seja um lindo caminho na sétima arte, mágico, espetacular e com muita proteção divina! Amo muito vocês", escreveu Claudia.

Enzo tem 27 anos e é CEO do Instituto Dadivar. Em Cannes, ele fez uma homenagem ao filme brasileiro "Bacurau", usando uma placa no terno com os dizeres: "Bacurau, se for, vá na paz".

Sophia tem 21 anos e estuda artes cênicas na Tisch School of the Arts, em Nova York, nos Estados Unidos.

Ambos são frutos do relacionamento de Claudia Raia com o ator Edson Celulari. A atriz ainda tem o caçula Luca, fruto do relacionamento com Jarbas Homem de Mello.