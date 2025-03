Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta segunda-feira (17)

A novela 'História de Amor' desta segunda-feira (17) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Carlos surpreende Renato e Paula em clima de descontração no clube.

Resumo completo de 'História de Amor' desta segunda-feira

Carlos surpreende Renato e Paula em clima de descontração no clube. Paula vai embora com Carlos, e os dois discutem a relação mais uma vez. Ritinha pede a Joyce para ver as roupinhas do suposto bebê da amiga dela. Paula encontra Fred no quarto comendo seu creme e deixa o cachorro na praia.

Vandinha a reprova e sai com ela à procura do cão. Os pais de Vandinha chamam Caio para conversar sobre seu futuro. Carlos encontra o cachorro na garagem do prédio. Ao entrar em casa, Paula encontra Carlos prestes a abandoná-la.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.