A famosa série infantil "Mundo da Lua" vai retornar à TV Cultura após mais de 30 anos. No entanto, o protagonista Lucas Silva e Silva não será vivido por Luciano Amaral, e, sim, por Marcelo Serrado. Sobre o assunto, o ator que deu vida ao personagem no seriado original publicou uma indireta à emissora nas redes sociais neste domingo (16).

No vídeo, Luciano utiliza uma metáfora de venda de chuchus para explicar as negociações para o retorno dele à série. Enquanto fala, rebobina uma fita de um gravador antigo, objeto utilizado pelo personagem dele no seriado.

Por que Luciano Amaral não vai retornar em "Mundo da Lua"?

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, a TV Cultura teria oferecido a Amaral um cachê três vezes menor do que é geralmente solicitado no mercado. Por causa do baixo salário, o ator recusou e o papel foi passado para Serrado.

Ainda segundo Gabriel, a mudança gerou estranhamento nos bastidores, pois o ator global é bastante requisitado e costuma cobrar um alto valor pelos trabalhos. Além de Luciano, a atriz Mira Haar, que fez Carolina, mãe de Lucas, também recusou o retorno, e foi substituída por Bárbara Bruno.

"Às vezes a gente está gastando energia em pessoas que fingem que querem comprar o nosso chuchu. E muitas vezes, elas, no fim das contas, nem querem", cita Amaral no vídeo postado no Instagram.

Como será a sequência de "Mundo da Lua"?

Com um investimento milionário e ambientada na atualidade, a sequência de "Mundo da Lua" vai contar com 24 episódios divididos em duas temporadas. A trama irá tratar da filha de Lucas Silva e Silva e como a família vive 33 anos após a série original.

A produção está em andamento e ainda não tem previsão de estreia.

