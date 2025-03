Maraisa aparece aos beijos com ex quinze dias após ter confirmado fim do noivado

Após ter confirmado o fim do noivado com o empresário Fernando Mocó, a cantora Maraisa, da dupla com Maiara, foi vista aos beijos com o ex nos bastidores de um show no último sábado (15). O flagra aconteceu 15 dias após o anúncio da separação, indicando uma nova reconciliação entre os dois.

Além das carícias em público, outros momentos apontaram a provável volta do casal. Na mesma noite, Maraisa chegou ao local acompanhada de Mocó e posou para fotos com o empresário, chegando até a beijá-lo em frente aos fotógrafos do evento, segundo o portal Notícias da TV.

Maraisa e Fernando são amigos de infância e assumiram o namoro em julho de 2023. Em setembro de 2023, anunciaram o noivado.

Antes do término anunciado em fevereiro deste ano, o casal já havia se separado em meados de 2024, mas retomou o relacionamento pouco mais de uma semana depois.

Na época, uma nota enviada à imprensa destacava que os dois “viveram um relacionamento intenso e feliz, mas por motivos que só cabe a eles, chegou ao fim”.