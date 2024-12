Quem é o novo namorado da cantora Maiara, da dupla com Maraisa

A cantora Maíara está com um novo namorado. Tão logo que a informação foi divulgada, por conta de uma aparição do casal, a internet correu para descobrir o novo affair da artista, que faz dupla com sua irmã Maraísa.

O rapaz é o empresário Mohamed Nassar, que é dono de uma loja de eletrônicos no Paraguai. Segundo apurou o Uol Splash, o relacionamento dos dois é recente.

O portal do jornalista Leo Dias, por sua vez, apontou que o casal se conheceu quanto a sertaneja se apresentou no país vizinho.

Os dois apareceram de mãos dadas com o namorado no cruzeiro que promoveu junto com a sua companheira de música, no último sábado (30).

A artista estava solteira desde outubro de 2023, quando anunciou o fim do relacionamento com o cantor sertanejo Matheus Gabriel.

Na época do término com Matheus, ela foi para as redes sociais comunicar o ocorrido e afirmou que seguiria amiga do ex.