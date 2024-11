Gusttavo Lima e Deolane podem ter passaportes recolhidos em meio a CPI das bets, diz relatora

O cantor Gusttavo Lima e a influenciadora Deolane Bezerra podem ter os passaportes recolhidos caso não compareçam às audiências no Senado, diz a senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), relatora da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets. As informações são do Metrópoles.

A parlamentar afirmou que, caso os investigados tentem driblar a convocação, ela irá solicitar à Justiça medidas cautelares, como o recolhimento dos passaportes. Além disso, ela afirma que poderá pedir a inclusão deles na lista vermelha da Interpol, caso eles tentem deixar o país durante as investigações.

Soraya teme que os envolvidos com bets supostamente irregulares tentam deixar o País. Embora a CPI não possa diretamente ordenar a apreensão de passaportes, a relatora da CPI pode enviar um ofício (uma solicitação formal) à Polícia Federal pedindo que a medida seja adotada. A decisão final, nesse caso, depende da autoridade policial ou judicial.

CONVOCAÇÃO DE FAMOSOS

A CPI das Bets convocou Gusttavo Lima, Deolane Bezerra, Jojo Todynho, Viih Tube, Tirulipa e Wesley Safadão para investigação.

O STF permitiu que Deolane decidisse se compareceria ou não à convocação. Ela optou por não ir, decisão amparada pelo ministro André Mendonça para evitar autoincriminação. Em resposta, a CPI quebrou o sigilo da influencer.

Gusttavo Lima foi indiciado pela PF por suposta lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa, relacionado a campanhas para empresas de apostas e participação na VaideBet, sob investigação. Deolane chegou a ser presa preventivamente na mesma operação.

SOBRE A CPI

Instaurada no dia 12 de outubro, a CPI investiga o impacto dos jogos de apostas online no orçamento familiar, possíveis ligações com lavagem de dinheiro e o uso de influenciadores na divulgação. Com 11 titulares e 7 suplentes, a comissão tem como presidente o senador Dr. Hiran (PP-RR), vice-presidente Alessandro Vieira (MDB-SE), e relatora Soraya Thronicke. O prazo de encerramento da comissão é 30 de abril de 2025.