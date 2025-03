Avenged Sevenfold confirma shows no Brasil em 2025; veja valores e datas

O Avenged Sevenfold fará dois shows no Brasil em outubro deste ano. A banda, considerada uma das maiores do rock mundial, trará ao País a turnê latino-americana "Life Is But a Dream..." e terá apresentações em Curitiba e São Paulo.

Em Curitiba, o show está marcado para o dia 2 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski. Já em São Paulo, a banda se apresentará no estádio Allianz, no dia 4 do mesmo mês, com show de abertura de A Day To Remember, Mr. Bungle e Karen Dió. Os ingressos são vendidos pela Eventim.

O nome da turnê é o mesmo do mais recente disco de estúdio do grupo, lançado em 2023. O álbum chegou a ser eleito um dos 11 melhores de metal do ano pela Rolling Stone.

Sobre a banda

A banda foi formada na Califórnia, em 1999, e já vendeu mais de 12 milhões de álbuns no mundo inteiro. Atualmente, o grupo é formado por M. Shadows (vocais), Synyster Gates (guitarra), Zacky Vengeance (guitarra), Johnny Christ (baixo) e Brooks Wackerman (bateria).

Entre os principais sucessos do Avenged Sevenfold estão "A Little Piece of Heaven" (2007), "Dear God" (2007), "Nightmare" (2010) e "Hail to the King" (2013).

A banda já esteve no Brasil em diversas ocasiões, em 2010, 2011, 2013, 2014 e 2024.

Venda de ingressos

A venda antecipada de ingressos para os shows da banda começam nesta terça-feira (18), às 12 horas, pelo site da Eventim, e devem seguir até 11h de quinta (20). As vendas gerais começam uma hora depois.

Veja os valores dos ingressos

Curitiba (2 de outubro)

Pista: R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 480,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 375,00 (meia-entrada legal) | R$ 750,00 (inteira)

Portões previstos para abrir às 16h.

São Paulo (4 de outubro)

Cadeira Superior: R$ 155,00 (meia-entrada legal) | R$ 310,00 (inteira)

Pista: R$ 205,00 (meia-entrada legal) | R$ 410,00 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 250,00 (meia-entrada legal) | R$ 500,00 (inteira)

Pista Premium: R$ 405,00 (meia-entrada legal) | R$ 810,00 (inteira)

Portões previstos para abrir às 14h.