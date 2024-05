Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela deste sábado (18)

A novela 'Cheias de Charme' deste sábado (18) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Tom implora que Laércio o salve de Chayene.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' deste sábado

Tom implora que Laércio o salve de Chayene. Sandro não se conforma ao ouvir Penha marcar um jantar com Gentil. Conrado é promovido a supervisor de Humberto e Elano. Sarmento avisa a Laércio que Chayene não pode romper o contrato com Tom Bastos. Tom pensa em abalar o namoro de Rosário. Laércio aconselha Chayene a esquecer Fabian e as Empreguetes. Rodinei hesita em aceitar conversar com Emília Xavier.

Sandro esvazia os pneus do carro de Gentil. Elano ouve Sarmento comemorar o arquivamento de um processo e desconfia. Inácio comenta que não tem como pagar a próxima parcela do bufê e Rosário diz que pode ajudar a resolver o problema. Sandro vai ao restaurante em que Penha e Gentil estão. Elano descobre que Conrado não tem bom relacionamento com Otto.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.