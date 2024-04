Alane Dias cita pós-BBB corrido e novos projetos ao sair do reality: 'Mais próxima do meu sonho'

Voltar à rotina após alguns meses em confinamento não deve ser nada fácil. Alane que o diga. Assim como alguns outros ex-BBBs 24, a paraense tem vivido uma agenda lotada cheia de compromissos previstos em contrato com a TV Globo. Um desses, inclusive, a trouxe a Fortaleza para uma visita no Gexperience na última semana. Por aqui, ela fez questão de falar sobre a possibilidade de realização dos sonhos a partir de agora, assim como o contato com os outros colegas de reality desde a saída do programa.

"Sempre tive um sonho muito grande de trabalhar com a minha carreira de atriz, entrar no Big Brother. E agora eu me sinto cada vez mais próxima do meu sonho. Então eu tô me sentindo cada vez mais feliz. É claro que a gente sai, a gente fica, 'poxa, que estranho, né!'", disse ela já de início ao ser questionada brevemente sobre os inúmeros compromissos fora da casa do BBB 24. Só na quinta (25) Alane retornou a Belém, no Pará, onde foi recebida com festa pelos conterrâneos.

Sair do programa, inclusive, causou diversas sensações na bailarina. Para além da tristeza de ser eliminada, agora ela afirma lidar com o fato de ter a "vida real" novamente, assim como a saudade dos colegas de confinamento e a possibilidade de realização de sonhos que guarda há tanto tempo. "Teve um dia que eu estava andando na rua, daí falei: 'olha, um supermercado!'. Um tempão que eu não via um supermercado. Essas coisas, assim, essa adaptação à realidade. Mas é maravilhoso, eu estou amando muito tudo", garantiu ela.

Amigos de confinamento

Junto da nova adaptação, ela conta estar lidando também com a falta dos amigos com quem aprendeu a conviver diariamente, quase que por 24 horas. Sobre Beatriz Reis, Alane afirmou que a agenda corrida ainda não possibilitou uma longa conversa, o que deve ocorrer quando a agenda das duas estiver mais livre, por exemplo.

"É tudo muito diferente, porque a gente está acostumada a conviver realmente 24 horas com as pessoas, e eu sinto muita falta das minhas amigas, de acordar com as amigas, dormir com as amigas, tomar banho com as amigas, tomar banho de piscina... Realmente é como se fosse um desmame da amizade presencial. Até porque, pela correria, cada uma fica no lugar. Então, a gente sempre se fala, assim, pelas redes sociais e mantém o contato, mas nada é como é o presencial, que é o que dá a saudade. E aí, eu acredito que quando a gente estiver com as nossas agendas um pouco mais tranquilas, a gente consiga matar mais a saudade", reforçou ela.

A saudade e a surpresa, nesse caminho, parecem ser os sentimentos mais presentes. Alane até lembrou do dia, ainda dentro do programa, quando se questionou se o público possuía algum tipo de afeição por ela. Saindo do programa e vendo os milhões de seguidores nas redes, a também atriz teve mais certeza do carinho.

"Teve um dia lá que eu lembro, eu falei assim: 'ah, eu acho que eu devo ter uns 600 mil seguidores'. E aí, quando eu saí, eu vi as pessoas, eu fiquei chocada, por que lá dentro eu falava: 'será que alguém gosta de mim lá fora? Será que alguém gosta de mim?'. Aí eu saí e pensei que gostam, sim, de mim. No hotel, as pessoas mandando presentes, assim. Eu realmente imaginava, porque a gente sabe que o programa tem uma projeção muito grande, mas não sabia que ia ser tanto", explicou.

Agora, com toda essa visibilidade, o sonho parece cada vez mais perto. "Estou analisando projetos que eu não posso falar, mas continuo com a minha carreira, estudando, com a minha carreira de atriz cada vez mais real, e visando os sonhos que eu tinha antes de entrar no programa e, como eu falei, que estão mais próximos", continuou ela ao lembrar que as oportunidades devem surgir nesse período e, portanto, o importante é agarrá-las com toda vontade.