Quem faz parte do elenco de 'No Rancho Fundo'? Conheça os personagens da nova novela das 6

A novela 'No Rancho Fundo', novo folhetim das 18h da TV Globo, estreia nesta segunda-feira (15) com nomes como Andréa Beltrão, Alexandre Nero e ainda o cearense Haroldo Guimarães no elenco. A trama é assinada por Mario Teixeira e Allan Fiterman, contando a história da família Leonel, que terá que lidar com a ascensão social após encontrar uma pedra preciosa.

"Eu estou curiosa para ver, porque ainda não vimos nada, mas quero ver como a história está rodando, como os personagens estão batendo, como tudo vai acontecer. Mas sei que está muito legal", disse Andréa Beltrão em entrevista durante a festa de lançamento da novela na última semana.

Veja o trailer da novela:

Agora, prestes a estrear, a curiosidade do público também aumenta justamente para conhecer os personagens da trama e quais os dramas que devem envolver a família Leonel e a jovem Quinota, mocinha da trama das 18h.

Por conta disso, reunimos os principais nomes de 'No Rancho Fundo e detalhamos o enredo de alguns dos personagens. Confira:

Quem é quem em 'No Rancho Fundo'

Zefa Leonel (Andréa Beltrão)

Legenda: Zefa é a matriarca da família Leonel Foto: Globo/Fabio Rocha

Zefa é casada com Seu Tico Leonel (Alexandre Nero) e os filhos Quinota, Zé Beltino e Juquinha são fruto deste relacionamento. O rancho onde vivem fica em Lasca Fogo, local onde também moram a irmã dela, Tia Salete, e os agregados Benvinda, Margaridinha, Nastácio e Aldenor. Zefa é inteligente, racional e fatalista, além de uma mulher extremamente cautelosa.

Seu Tico Leonel (Alexandre Nero)

Ao contrário da esposa, Tico é um homem mais ingênuo, apesar de esperto por conta da personalidade marcante. No momento em que a família deixar o sertão, ele vai se envolver com quem não deve, o que pode colocar a paz familiar em risco.

Quinota (Larissa Bocchino)

Quinota é a mocinha da história, com uma personalidade humilde, encantadora, bondosa e ingênua. Ela é protegida tanto pela mãe como pelo irmão Zé Beltino (Igor Fortunato), mas acabará seduzida e enganada por Marcelo Gouveia.

O amor verdadeiro só será experimentado por ela com Artur Ariosto (Túlio Starling), o melhor amigo de Marcelo.

Zé Beltino (Igor Fortunato)

Zé é o Primogênito de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero). Ele vai querer acabar com a vida de Marcelo Gouveia (José Loreto) quando descobrir que ele enganou sua irmã Quinota (Larissa Bocchino).

Juquinha (Tomás de França)

O menino também tem o objetivo de defender a irmã Quinota, assim como o mais velho, mas é mais um menino travesso, que vive levando broncas da mãe um tanto sem paciência.

Tia Salete (Mariana Lima)

Salete mora com a irmã, Zefa Leonel (Andrea Beltrão), e desconfia de todos os pretendentes da sobrinha Quinota (Larissa Bocchino). Ela, assim como Tico Leonel, tem um jeito meio bobo, mas deve demonstrar mais esperteza ao longo da novela.

Marcelo Gouveia (José Loreto)

Legenda: Marcelo Gouveia (José Loreto) e Blandina (Luisa Arraes) farão uma série de armações na trama Foto: Globo/Manoella Mello

Viciado em apostas de corrida de cavalos, Marcelo fará de tudo para seduzir Quinota, que acabará se apaixonando pelo engenheiro. Ele, no entanto, conhecerá Blandina (Luísa Arraes) que terá muito mais a ver com as intenções dele.

Artur Ariosto (Túlio Starling)

Artur é o melhor amigo de Marcelo Gouveia (José Loreto) e vai se apaixonar por Quinota (Larissa Bocchino). Para conseguir êxito na relação, ele vai tentar mostrar à família que possui boas intenções em relação à jovem.

Primo Cícero Rosalino (Haroldo Guimarães)

Parente distante de Seu Tico Leonel (Alexandre Nero), ele é viúvo e pai de Fé (Rhaisa Batista), Esperança (Andréa Bak) e Caridade (Clara Moneke). O homem é conhecido pela postura muito rígida com as filhas, mas também é visto como um eterno fanfarrão.

Quintino Ariosto (Eduardo Moscovis)

Quintino não possui uma relação muito boa com o dinheiro, já que só pensa em riqueza e é um sovina. O homem acredita que o filho, Artur (Túlio Starling), está só de olho na sua herança. A relação dele com os Leonel se abre por meio de Marcelo Gouveia (José Loreto), na tentativa de dar um golpe na família Leonel para se apoderar da fortuna deles.

Blandina (Luisa Arraes)

Blandina é bem-humorada, mas a simpatia não esconde o fato de que a mulher é capaz de qualquer coisa para ter os objetivos financeiros transformados em realidade. Ela vai conhecer Marcelo Gouveia (José Loreto), com quem formará uma dupla de trapaceiros, se aproximando também de Quinota (Larissa Bocchino) e da família Leonel.

Deodora Montijo (Deborah Bloch)

Deodora reaparece em 'No Rancho Fundo' vinda da novela 'Mar do Sertão. Ela é, agora, a dona do cabaré Voltagem e surge ainda mais inescrupulosa e gananciosa. A trama deve contrapor ela e Zefa Leonel (Andrea Beltrão) como uma forma de acertar contas do passado.