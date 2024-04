Gexperience reúne produtos da Globo em mostra interativa por 55 dias em Fortaleza; saiba detalhes

Já pensou em se sentir parte da Globo por um dia? É isso que propõe a Gexperience, que chega oficialmente a Fortaleza nesta quinta-feira (25), com 15 atrações exclusivas com a proposta de uma imersão no universo de uma das maiores emissoras mundiais, com exposição de objetos de novelas, cenários de produções conhecidas do público e até uma mini experiência em um dos realities mais famosos do País.

O evento de lançamento ocorreu um dia antes da abertura oficial e já foi possível conferir alguns dos espaços montados para receber o público. O cenário do programa 'Mais Você', apresentado por Ana Maria Braga, por exemplo, deve ser um dos mais visitados pelos que passarem 350 m² da exposição. Uma réplica de Louro Mané, filho do Louro José, uma geladeira cheia de mensagens da apresentadora e até uma mesa onde é possível passar por baixo são alguns dos itens mais nostálgicos dispostos no espaço.

Legenda: Entre as atrações da experiência, o público poderá conferir os cavalinhos do futebol do 'Fantástico' Foto: Thiago Gadelha

A intenção da mostra, inclusive, é justamente essa: despertar a sensação de pertencimento no público, aproximando-os de produtos que já são tradicionais da televisão aberta brasileira. Segundo a organização do evento, tudo foi pensado com muito cuidado para garantir que a exposição não fosse estática, gerando essa participação de quem estiver no local.

"O Gexperience reflete essa diversidade de conteúdos, que vai desde o público infantil, o público jovem, o público família, tem conteúdo de esporte. O pensamento foi trazer uma amostra bem significativa do que é a programação da Globo, na prática, que é super diversa, né? E atrai aí todos os públicos", garante Ariane Roquete, diretora de Mercado e Novos Negócios da Tornak Holding, uma das responsáveis pela experiência.

Espaços exclusivos

Além do 'Mais Você', o programa 'Que História é Essa Porchat' ganhou um espaço especial, assim como o 'The Masked Singer', onde será possível cantar e se sentir parte do programa musical. Será possível viver como um brother no BBB, interagir com os cavalinhos do 'Fantástico' e até mesmo participar dos joguinhos especiais e lúdicos desenvolvidos com a temática do 'DPA - Detetives do Prédio Azul'.

"Aqui tem uma amostra de conteúdos que a gente chama de memória afetiva. Aqui, por exemplo, a gente está no espaço da Avenida Brasil, então remete a um conteúdo que fez muito sucesso, né? Foi muito icônico. E, ao mesmo tempo, a gente tem um conteúdo de DPA, que é um conteúdo super atual. A própria sala do Big Brother, com a cenografia do último Big Brother, então tem uma grande mescla entre conteúdos icônicos, conteúdos históricos, que têm memória afetiva, com aquilo que é sucesso na tela hoje, priorizando realmente os conteúdos", garantiu a diretora enquanto conversávamos em um espaço com itens de Nina e Carminha, personagens icônicas da novela lançada pela TV Globo em 2012.

Legenda: Ariane Roquete, diretora da Tornak, uma das responsáveis pela mostra, falou da importância da identificação e nostalgia do público na mostra Foto: Thiago Gadelha

Fortaleza é a primeira cidade a receber o formato, mas não será a única. A mostra interativa também possui um formato itinerante e já tem previsão de passagem por 14 cidades do País. "Acho que vale reforçar que não é um espaço só para tirar fotos. Diferentemente até de outros projetos e exposições parecidas com essa, aqui cada espaço possibilita uma interação, tem muita tecnologia, muita inovação, algo realmente para o público levar para casa dos conteúdos, poder brincar e se divertir. Também para tirar foto, mas não só para isso. É o grande diferencial que a gente traz para o projeto", reforça Ariane Roquete ao finalizar sobre o evento.

Quem também esteve no lançamento foi a ex-BBB Alane Dias, que fez questão de conferir o espaço do Big Brother Brasil. "É tudo muito parecido", disse aos risos quando questionada sobre a experiência. "Eu acabei de sair lá do confinamento né, então quando vejo esse sofá que está aqui já lembro de tudo que tinha lá. É muito incrível e muito semelhante, de verdade", disse ela em entrevista como uma das convidadas do evento.

Legenda: Alane esteve presente no evento em Fortaleza e comentou sobre a experiência de poder se sentir parte do BBB 24 novamente Foto: Thiago Gadelha

Ao todo, serão 55 dias de oferecimento do evento ao público, já que ele fica em Fortaleza até o dia 18 de junho. A procura já foi tanta que até o primeiro lote de vendas para entradas foi esgotado, despertando o interesse e reforçando o objetivo principal. "Nós desenvolvemos na Tornak, em conjunto com a Globo, pensando muito na diversidade de conteúdos da programação, então tudo que tem aqui é bem legal e divertido, vale conferir", garante a diretora.

Serviço

Gexperience Fortaleza

Ingressos: lote 2 - R$ 28 (inteira) e R$ 14 (meia); lote 3 - R$ 34 (inteira) e R$ 17 (meia). Assinantes Globoplay e Claro Clube têm descontos. Acesse: www.gexperience.com.br

Período: até 18 de junho, no shopping RioMar Fortaleza, de 10h às 21h

Piso L3 - Praça de Alimentação