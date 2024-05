CAPTEI: Óticas Visão é homenageada na ALECE por 50 anos de atuação no mercado cearense

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará prestou uma homenagem à Óticas Visão, que completa 50 anos de sucesso no mercado cearense na tarde de quinta-feira, 16, no Plenário 13 de Maio. A propositura decorre do requerimento do deputado estadual Antônio Henrique.

A empresa, liderada por Assis Cavalcante, a esposa, Edna Cavalcante e pelos filhos, Assis Cavalcante Júnior e Carlos Eduardo Cavalcante é reconhecida pelo seu compromisso com valores atuais como a longevidade, tradição e confiança.

A solenidade contou com a presença de representantes de associações, empresários, políticos e convidados, que vieram celebrar junto ao presidente do CDL de Fortaleza e toda a grande família da Óticas Visão.

Assis Cavalcante, emocionado com o reconhecimento, destacou a importância da dedicação de meio século da empresa em proporcionar melhorias na vida dos clientes e colaboradores:

"Valorizamos a gestão de pessoas, oferecendo treinamentos e feedbacks contínuos, fundamentais para a expansão do nosso grupo no mercado óptico nacional" Assis Cavalcante CEO das Óticas Visão

A coluna SiSi deixa registrado os cumprimentos a Óticas Visão pelo destaque no mercado cearense não apenas pela qualidade de seus produtos, mas também pelo compromisso com a comunidade e a valorização do capital humano. Parabéns!

