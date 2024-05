Matheus Fernandes grava feats com MC Daniel, Léo Santana, Matheus e Kauan no 'MF em Sampa'; assista

Em pouco mais de uma semana, a coluna retornou à capital paulista para cobrir uma nova produção audiovisual de um cearense. Desta vez, Matheus Fernandes foi quem reuniu nomes do axé, funk e sertanejo em uma das principais casas de eventos de São Paulo — o Vila JK.

Ao lado de MC Daniel, Léo Santana, Kevin o Chris, Rogerinho, Matheus e Kauan, o dono de "No Balanço da Rede" gravou o que ele mesmo já aposta serem os novos hits da carreira. Ao todo, ele registrou 12 canções inéditas, sendo cinco em feats.

Assista à entrevista:

Matheus Fernandes convidou amigos, fãs, empresários e imprensa para acompanhar a gravação do projeto "MF em Sampa". Com pegada de "Volume III", ele segue o caminho de percorrer capitais e registrar grandes produções audiovisuais. Em 2022, Fortaleza (CE) foi palco do DVD "Na Praia". No ano passado, o cearense gravou o "MF no Rio".

"A ideia de gravar em SP faz parte de um projeto de registrar produções em capitais. São Paulo tá perto de tudo. Também foi uma forma de facilitar a vinda dos convidados", explicou Matheus Fernandes. Sobre o repertório, como compositor, ele soma mais da metade da autoria das letras.

60% do DVD é meu, são de composições minhas, como sempre. Faço questão de estar presente nas composições. Faz parte da minha identidade, da minha criatividade. A composição é motivadora para mim Matheus Fernandes Cantor

Ao questionar qual seria a grande aposta da nova produção audiovisual, ele recuou dizendo que "quem escolhe é o público", mas destacou uma das letras que ressalta a região de onde ele veio. "Tem uma música chamada 'Praia do Nordeste' que é muito boa e é composição minha", frisou o artista.

Veja setlist de 'MF em Sampa':

Água e Sal - feat Matheus e Kauan Botada a Luz de Velas - feat Léo Santana Não Ruou Cautela Praia do Nordeste Justin Bieber - feat Rogerinho Ser Solteiro é Caro Os Cara do Momento Monogamia - feat MC Daniel Sprite - feat Kevin o Chris Diferente dos Normais Sem Conduta

Amizade além da TV e dos palcos

Legenda: Léo Santana ao lado de Matheus Fernandes em gravação de DVD Foto: João Lima Neto

Com os cantores convidados, Matheus Fernandes guarda diferentes memórias afetivas.

"Léo Santana que me ajudou muito no começo da minha carreira. MC Daniel, que gravamos juntos 'Dança dos Famosos', ficamos muito próximos. Matheus e Kauan são incríveis! Rogerinho é do meu escritório. E, [por] Kevin o Chris, tenho admiração absurda", ressaltou MF.

Nos bastidores, o cantor cearense adiantou que o novo repertório do DVD deve já fazer do roteiro de shows do período de São João. Ao todo, ele já soma cerca de 30 apresentações agendadas.