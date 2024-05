Filhos se preocuparam com tristeza de Hugh Jackman um ano após divórcio

Os filhos do ator Hugh Jackman, Oscar, 23, e Ava, 18, estão preocupados com a tristeza do artista, um ano após o divórcio do pai. O ator foi casado por 27 anos com a atriz Deborra-Lee Furness. Juntos, eles adotaram os dois filhos. As informações são da revista “Woman’s Day”.

“A Ava e o Oscar têm estado constantemente por perto dele e isso teve um impacto imenso [na saúde mental do ator]”, disse a fonte da publicação sobre os esforços dos filhos para animar o pai. “Ele fica sempre feliz quando está com os dois”.

Veja também Zoeira Gracyanne Barbosa bloqueia Belo nas redes sociais: 'não volto pra casa' Zoeira Virgínia e Poliana desistem de bazar e doam roupas para vítimas de chuvas no Rio Grande do Sul

Outra fonte relatou que o Hugh está focado no seu próximo trabalho, o filme “Deadpool & Wolverine”.

“O Hugh sabe dos fãs e das preocupações em torno de seu bem-estar, mas ele está bem. Ele está empolgado com ‘Deadpool & Wolverine’. É nisso que ele está focado agora”.

O longa-metragem está previsto para ser lançado em julho desse ano.

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness casaram em 1996 e anunciaram o término em setembro de 2023.