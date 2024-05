Previsão do signo de Libra para hoje, 19 de maio

Prepare-se para uma semana abençoada. O domingo chega com a Lua crescente no signo de Libra. O dia pede calmaria e harmonia. Os relacionamentos sobem no palco. A Lua vai se opor a Marte e você pode se sentir num cabo de guerra. É pegar ou largar. Você não pode querer tudo e você não vai conseguir levar tudo. Tente ficar em paz e não crie expectativa. O dia pede fluidez, deixe acontecer naturalmente.

Signo de Libra hoje

O aspecto positivo entre Vênus e Netuno oferece um toque de inspiração e sensibilidade, aumentando sua intuição e ajudando a encontrar soluções criativas para problemas pendentes. Fique atento, pois há indícios de que até o final do mês você terá a chance de se alinhar com suas metas de longo prazo e perceber como suas ações atuais podem abrir portas para futuras oportunidades.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.