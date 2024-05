Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (19/5)

Prepare-se para uma semana abençoada. O domingo chega com a Lua crescente no signo de Libra. O dia pede calmaria e harmonia. Os relacionamentos sobem no palco. A Lua vai se opor a Marte e você pode se sentir num cabo de guerra. É pegar ou largar. Você não pode querer tudo e você não vai conseguir levar tudo. Tente ficar em paz e não crie expectativa. O dia pede fluidez, deixe acontecer naturalmente.

Áries

O domingo pode ser tranquilo e harmonioso. Até o fim dessa semana o clima estará super favorável para resolver mal-entendidos. Tente se aproximar mais de pessoas importantes em sua vida. Aproveite o domingo para uma conversa sincera.

Touro

Aproveite a sensação de paz e bem-estar que o domingo vai lhe proporcionar. Pode ser suave. Aproveite os próximos dias para se envolver em atividades de grupo, tenho certeza que vai te fazer muito bem.

Gêmeos

A partir de hoje seus caminhos ganham um toque de suavidade. Aproveite para fazer contatos profissionais. Sinto que algumas coincidências vão acontecer, o universo pode colocar as pessoas certas no seu caminho.

Câncer

A partir de hoje a inspiração vai preencher seus dias. E até o final de maio você pode aproveitar para colocar suas ideias em movimento. A recompensa vai acontecer a longo prazo. Foque no que lhe faz crescer e expandir.

Leão

Vênus e Netuno se unem e trazem sorte para seus empreendimentos. Essa combinação incentiva a criatividade e pode auxiliar no alinhamento de seus objetivos financeiros com seus valores, maximizando os resultados até o final do mês.

Virgem

O universo lhe presenteia com harmonia e a compreensão em suas relações mais próximas. Até o final do mês, você estará em um ótimo período para fortalecer relacionamentos, seja por meio de uma conversa honesta que esclarece mal-entendidos ou de um encontro que reafirma a importância de uma parceria.

Libra

O aspecto positivo entre Vênus e Netuno oferece um toque de inspiração e sensibilidade, aumentando sua intuição e ajudando a encontrar soluções criativas para problemas pendentes. Fique atento, pois há indícios de que até o final do mês você terá a chance de se alinhar com suas metas de longo prazo e perceber como suas ações atuais podem abrir portas para futuras oportunidades.

Escorpião

Suas interações estarão envolvidas por uma atmosfera de harmonia e inspiração. Vênus e Netuno influenciam sua vida até o final do mês, facilitando encontros significativos e trazendo momentos de conexão profunda, seja com um novo romance ou em empreendimentos criativos.

Sagitário

Um alinhamento positivo entre Vênus e Netuno oferece uma dose extra de inspiração e empatia, facilitando atividades que aumentem o bem-estar seu e de sua equipe ou família. Até o final do maio, você terá um excelente momento para adotar mudanças que melhorem o equilíbrio entre seu trabalho e sua vida pessoal.

Capricórnio

Suas interações e comunicações ficarão mais leves e harmoniosas. Aproveite para conversar e compartilhar conhecimento. Você pode encantar com suas palavras e espalhar suas ideias por aí.

Aquário

E para fechar a semana, Vênus e Netuno, elevam sua capacidade de inspiração. Coloque a sua criatividade em movimento embelezando o seu ambiente, O seu cotidiano pede leveza e beleza.

Peixes

Que tal expressar sua verdadeira essência e comunicar suas ideias? Até o final de maio tente se envolver em uma atividade artística ou qualquer forma de expressão criativa que permita que você compartilhe sua originalidade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.