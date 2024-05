Enquete A Grande Conquista: quem deve ficar na votação da 4ª Zona de Risco? Vote

A quarta Zona de Risco de "A Grande Conquista 2", da RecordTV, foi formada na noite da última quarta-feira (1º) com 36 participantes. Os vileiros disputam a preferência do público por uma das vagas da próxima fase do reality.

Os dois mais bem votados, porém, conquistarão uma vaga na Mansão e avançarão de fase.

Vencedor de dinâmica

Na sexta-feira (3), os participantes disputaram uma prova de resistência em que tinham que ficar dentro do veículo e, quanto mais tempo passassem, as casas receberiam punições.

Todos os moradores participaram de uma dinâmica do “resta um” para escolher quem iria realizar a prova.

Após disputar com Biel e Michael, Fellipe Villas foi o vencedor da prova e ganhou o carro zero quilômetro.