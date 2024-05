Bruno Mars enaltece o Brasil e promete celebrar aniversário no país: 'Avisem a todos, é a festa'

Bruno Mars, 38, enalteceu a energia dos brasileiros durante entrevista ao Fantástico, nesse domingo (5). Além de elogiar o público, o cantor afirmou que deseja comemorar seus 39 anos no país, no dia 8 de outubro.

"Os shows no Brasil sempre são diferentes porque a energia das pessoas é diferente. A última vez foi tão incrível que agora eu quero comemorar o meu aniversário lá. É dia 8 de outubro, e tem um show nesse dia no Brasil. Avisem a todos, é a festa do aniversário brasileira do Bruno", disse o cantor.

O astro do pop retorna ao Brasil em outubro para uma série de shows. A última vez que Mars esteve aqui foi em setembro do ano passado, quando se apresentou no festival The Town, em São Paulo.

Neste ano, Bruno se apresentará em três estado, sendo eles: Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

04 de outubro, estádio Nilton Santos

08 de outubro, estádio Morumbis

09 de outubro, estádio Morumbis

17 de outubro, arena BRB Mané Garrincha

A venda de ingressos começa nesta segunda-feira (6), para clientes Santander. Demais públicos poderão adquirir o ingresso somente na quarta-feira (8).