Papel de Chance Perdomo, ator morto aos 27 anos, não será substituido em Gen V

Os produtores da série "Gen V" decidiram, neste domingo (5), que não irão substituir o personagem Andre Anderson, que era interpretado por Chance Perdomo. O artista morreu após um acidente de moto que ocorreu em 29 de março, próximo à cidade de Nova York.

"Enquanto seguimos encarando a perda trágica de Chance Perdomo, todos em ‘Gen V’ estão determinados a encontrar a melhor forma de respeitar sua memória. Não substituiremos o papel com outro ator porque o Chance é insubstituível", diz o comunicado.

As filmagens da série estavam previstas para iniciarem em 8 de abril, em Toronto. A morte do artista adiou o cronograma para maio, e ainda não foi informado qual será o futuro super-herói Andre Anderson.

"Optamos por tomar tempo e espaço para repensar as histórias da segunda temporada antes do início das filmagens em maio. Honremos o Chance e seu legado nessa temporada", concluiu o comunicado.

O artista morreu aos 27 anos, em um acidente de moto, enquanto ele dirigia de Nova York para Toronto, para iniciar as gravações da série que faz parte do mundo de "The Boys".

Perdomo também era conhecido por Ambrose, seu papel em "O Mundo Assombrado de Sabrina".