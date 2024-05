William Bonner vai apresentar o Jornal Nacional direto do Rio Grande do Sul

William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, embarcou para Canoas (RS), a bordo de um avião da Força Área Brasileira (FAB) — que levou doações para região — na manhã desta segunda-feira (6). O jornalístico será transmitido ao vivo direto do município para mostrar os efeitos das chuvas no estado.

Por conta da ida de Bonner na aeronave da FAB, em contrapartida, a Globo informou que depositará o valor equivalente à viagem como doação a uma instituição indicada pela força armada.

Veja depoimento de apresentador:

"Esse avião aqui, que está atrás de mim, está levando, por exemplo, um hospital de campanha para as pessoas que estão precisando de ajuda no Rio Grande do Sul", disse William Bonner em vídeo publicado no Instagram.

Os programas 'Bom Dia Brasil' e 'Encontro' também foram apresentados ao vivo direto do Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira (6)

Dois terços dos municípios gaúchos em calamidade pública e este é o pior desastre natural da história do Rio Grande do Sul. O estado tem 70% da população sem abastecimento de água e milhares de moradores sem luz. Acompanhe a cobertura completa no Jornal Nacional.

FAB leva doações

Legenda: Donativos levados pela FAB Foto: Reprodução/Facebook/FAB

A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou, na sexta-feira (3), uma campanha de coleta de donativos para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Além de receber o material — inicialmente roupas, colchonetes, água potável e gêneros alimentícios não-perecíveis — a FAB realiza a distribuição em coordenação com o Comando Conjunto Ativado para a Operação Taquari II.

A Base Aérea do Galeão, a Base Aérea de São Paulo e a Base Aérea de Brasília centralizam as doações.