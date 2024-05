Ex-BBBs se mobilizam para ajudar vítimas de chuvas no Rio Grande do Sul

Alguns ex-BBBs usaram as redes sociais para contar como estão ajudando as vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Os surfistas Pedro Scooby e Lucas Chumbo, por exemplo, reuniram um grupo de amigos para irem ajudar pessoalmente.

“Liguei para uns amigos meus que pegam onda gigante comigo, eles ativaram outra galera também”, contou Scooby no Instagram, no domingo (5).

“Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet skis e indo rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer”, continuou.

Matteus, que participou do BBB 24, montou uma vaquinha solidária. Ele é natural de Alegrete, cidade do Interior do Rio Grande do Sul, e já conseguiu arrecadar mais de R$ 12 milhões. “Estou passando aqui para seguir incentivando vocês, vamos seguir doando, seguir ajudando. Se Deus quiser vamos ajudar muita gente. Muito obrigada a todo mundo que já doou, que está se movimentando. Sou muito grato, do fundo do meu coração, por tudo o que estão fazendo. Nós vamos conquistar ainda muito mais coisas juntos”.

A médica Amanda Meirelles também ofereceu ajudar as vítimas através de sua profissão. “Mandei mensagem para o Instagram do governador e do governo do RS. Queria saber como faço para ter acesso aos lugares que estão precisando de profissionais da área da saúde. Tenho disponibilidade para ajudar com o meu trabalho nos atendimentos. Só preciso de algum contato”, escreveu ela no “X”, antigo Twitter. Devido à dificuldade de chegar no local, Amanda também contou que está vendo a possibilidade de fazer atendimentos virtuais por meio de uma plataforma online.

Outros participantes do reality show da Globo como Juliette, Lucas Pizane e Fernanda Bande também divulgaram links de vaquinhas em suas redes sociais.