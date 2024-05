Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve sair do reality show

A quarta zona de risco de A Grande Conquista 2, da RecordTV, está a todo vapor com 35 participantes. No total, 17 vão deixar a competição, enquanto os dois mais votados pelo público vão direto para a Mansão do reality show. De acordo com a enquete parcial do Diário do Nordeste, João Hadad aparece com 22,29% dos votos e Lizi Gutierrez com 16,27%, sendo os favoritos dos leitores para assegurarem as vagas e passar de fase no programa.

Já entre os menos votados no levantamento estão Nathana Brito (0,15%), Lara Costa (0,22%), Matheus Destri (0,22%), Claudia Carmo (0,29%), Hideo (0,29%). A enquete não interfere no resultado oficial do programa.

VENCEDOR DE DINÂMICA

Na sexta-feira (3), os participantes disputaram uma prova de resistência em que tinham que ficar dentro do veículo e, quanto mais tempo passassem, as casas receberiam punições.

Todos os moradores participaram de uma dinâmica do “resta um” para escolher quem iria realizar a prova. Após disputar com Biel e Michael, Fellipe Villas foi o vencedor da prova e ganhou o carro zero quilômetro.