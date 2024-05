Quem foi eliminado em 'A Grande Conquista'? Veja os 17 participantes menos votados da Zona de Risco

Mais 17 pessoas foram eliminadas de A Grande Conquista 2, nessa noite de quinta-feira (2), na Record TV. Ao todo, 30 participantes disputaram a preferência do público na terceira Zona de Risco da temporada.

Geni Grohalski e Bruno Cardoso foram os mais votados da berlinda e garantiram passagem para a Mansão. No entanto, assim como na última segunda-feira (29), a apresentadora Rachel Sheherazade anunciou para os conquisteiros que os dois estavam entre os que saíram da atração.

Competidores eliminados:

Bruninho Mano (1,85%);

Dani Bavoso (1,85%);

Carolina Roland (1,8%);

Michelle (1,76%);

Fábio Gontijo (1,71%);

Ste Carvalho (1,63%);

Vanessa Di Sanro (1,63%);

Madshow (1,59%);

Preta Praiana (1,58%);

Wellen Rocha (1,28%);

Luciana Cristina (1,17%);

Cibelle Mestre (1,08%);

Vinicius Venturini (1,01%);

Amanda Martins (0,72%);

Jéssica Marisol (0,65%);

Hanny Boni (0,6%);

Nadya França (0,38%).

Quem se salvou:

Geni Grohalski;

Bruno Cardoso;

Rambo;

Lippe Rodrigues;

Brunna Bernardy;

Cacau Luz;

Guipa;

Taty Pink;

Heitor Ximenes;

Bifão;

Claudia Baronesa;

Lucas de Albú;

Liziane Gutierrez.

No total, 42 participantes foram eliminados da atração, que começou com elenco de 100 conquisteiros. A previsão é que sobrem somente 20 competidores para a segunda fase do programa: a Mansão. Até o momento, quatro se classificaram para a próxima etapa. São eles: