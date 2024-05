Milton Neves revela por que abriu mão de fortuna milionária após morte de esposa

O jornalista esportivo Milton Neves revelou que abriu mão da fortuna e passou todos os bens para os três filhos. Ao longo da carreira, o apresentador acumulou um patrimônio milionário e deu detalhes do que fez com o dinheiro em entrevista ao Globo Esporte.

Passando por veículos como a Rádio Jovem Pan, o Grupo Bandeirantes e a TV Record, Milton foi um dos pioneiros do mercado publicitário em programas esportivos de rádio e televisão no Brasil. "Teve uma época que cheguei a ter 35 anunciantes", revelou.

Com o dinheiro das publicidades, o jornalista se tornou milionário. Ele investiu a fortuna em centenas de imóveis espalhados pelo Brasil e pelo mundo, incluindo Miami e Nova York. Hoje, Milton mora em uma mansão avaliada em R$ 80 milhões.

O jornalista também se tornou empresário no ramo do café e da pecuária. No entanto, Milton revelou que passou todos os bens para os filhos.

"Tudo que tenho hoje é um absurdo que eu nunca imaginava. Aliás, eu não tenho mais nada, né? Passei tudo para meus filhos em vida. Eles levaram um susto, não sabiam direito. Eu sempre acreditei em imóvel. Então, quanto mais eu ganhava dinheiro, comprava imóvel, tudo de sopetão, nada de frescura de ficar pesquisando", declarou.

"Eu fui comprando. Pintou o dinheiro, puf, compro o imóvel, porque o imóvel ninguém rouba. O imóvel vai ficar lá sempre. É tudo dos meus filhos", acrescentou. Em janeiro deste ano, Milton pediu demissão da Bandeirantes. O jornalista revelou que entrou em depressão após a morte da esposa.