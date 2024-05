Quem saiu de A Grande Conquista? Baronesa é eliminada da mansão com 22,7% dos votos

Baronesa foi eliminada durante a primeira Zona de Risco da mansão, nessa noite de quinta-feira (16), em A Grande Conquista 2, da Record TV. Com o menor percentual de votos do público, 22,7%, ela foi a primeira participante a deixar a atração durante a segunda fase do programa.

Com o resultado, Bruno Cardoso e Guipa, que também estavam na berlinda com a conquisteira, continuam no reality show.

Veja também Zoeira Casamento de Monique Evans e Caca Werneck tem orçamento avaliado em R$ 800 mil; veja detalhes Zoeira Estado de saúde de Tony Ramos é 'estável', diz boletim médico Zoeira Morre, aos 47 anos, dublê de Chris Pratt em 'Guardiões da Galáxia'

Como foi formada a Zona de Risco?

Baronesa acabou na Zona de Risco após não conseguir chegar a um consenso no voto dos Donos com Rambo. Ambos foram penalizados com a berlinda. Apesar de tentar, ela não venceu a Prova da Virada e acabou entre o trio que disputou a preferência do público.

Já Bruno foi o mais votado pela Mansão e também competiu com a dupla de Donos na Prova da Virada.

Rambo foi quem venceu a competição, escapando da berlinda, e indicou Guipa para seu lugar. Apesar de estar entre dois inimigos declarados, Baronesa recebeu menos votos e foi eliminada nessa quinta.