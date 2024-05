Segunda temporada de 'Maxton Hall' é confirmada pelo Prime Video

A segunda temporada da série alemã "Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós" foi confirmada pelo Prime Video na manhã desta sexta-feira (17). Após muitos burburinhos, o streaming compartilhou a novidade em publicação na rede social X. "Volta às aulas. Maxton Hall vai retornar para 2ª temporada", escreveu.

A série ficou em primeiro lugar nas paradas do Prime Video em mais de 120 países e territórios, e no top 3 em mais de 50 países, incluindo EUA, Reino Unido, México, Brasil, Austrália, Canadá e África do Sul, e África do Sul. No Rotten Tomatoes, a aprovação foi de 95%.

“A série mostra novamente que histórias locais têm potencial para cativar audiências globais. Após a Original francesa Medellín, e as espanholas Minha Culpa e Rainha Vermelha, Maxton Hall: Um Mundo Entre Nós é o próximo sucesso europeu que irá inspirar a audiência mundial. Mal podemos esperar para trazer a segunda temporada para o público”, disse James Farrell, VP International Originals do Amazon MGM Studios.

Anteriormente, os atores Harriet Herbig-Matten (Ruby Bell) e Damian Hardung (James Beaufort), protagonistas da trama, já haviam publicado fotos lendo o segundo livro da trilogia escrita por Mona Kaste, que se chama Save You (2018). Desde então, os fãs estavam esperando algum pronunciamento da Prime Video.

A segunda temporada deve focar em um conflito entre Ruby e James após o jovem milionário magoá-la. Com o coração partido, Ruby irá buscar a antiga vida de volta, desejando ser invisível para os colegas vindo do um mundo elitista de Maxton Hall. No entanto, James começa a fazer todo o possível para reconquistar Ruby.

Qual a história de Maxton Hall?

A primeira temporada, inspirada no livro Save Me (2018) e lançada no dia 9 de maio, conta a história de Ruby Bell e de James Beaufort, estudantes do Maxton Hall College. Enquanto ela é uma aluna bolsista que sonha em terminar os estudos e ingressar em Oxford, ele é o herdeiro milionário de uma marca de moda.

Após Ruby flagrar a irmã de James, Lydia, beijando um professor, o jovem herdeiro tenta comprar o silêncio dela com 10 mil euros. Ofendida, ela nega o dinheiro e pede que ele mantenha distância. Em meio a trama de ódio e amor, eles acabam se apaixonando.