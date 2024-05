Quando sai a segunda parte de Bridgerton? Veja data e hora de estreia na Netflix

A segunda parte da 3ª temporada da série Bridgerton estreia em 13 de junho, na Netflix. O serviço de streaming lançou nessa quinta-feira (16) os primeiros quatro episódios da obra. A previsão é de que mais quatro capítulos sejam incluídos no catálogo no próximo mês.

Como já é de costume nas produções originais da Netflix, a segunda parte da nova temporada de Bridgerton estreia no Brasil às 4 horas (horário de Brasília) — equivalente à meia-noite do horário do Pacífico, usado como referência pela plataforma.

Veja também Zoeira Atriz de Bridgerton revela que pediu para gravar cenas de nudez como resposta a bodyshaming Zoeira Quem foi a verdadeira rainha Charlotte, que inspirou a série derivada de Bridgerton

Veja trailer da 3ª temporada de Bridgerton

Baseada no livro best-seller de Julia Quinn, a produção foca no romance entre os personagens Colin Bridgerton e Penelope Featherington, interpretados respectivamente por Luke Newton e Nicola Coughlan.