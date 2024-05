Atriz de Bridgerton revela que pediu para gravar cenas de nudez como resposta a bodyshaming

Nicola Coughlan, que interpreta a Penelope Featherigton em Bridgerton, revelou que pediu para fazer uma cena "bem nua". A série estreou na Netflix nesta quinta-feira (16). A artista revelou que o pedido seria uma resposta para os comentários de bodyshaming que recebe.

"Há uma na qual apareço 'bem nua' em frente às câmeras e foi ideia minha, minha escolha. Eu senti que seria o maior ‘vá se f****’ para todas as conversas em torno do meu corpo. Foi maravilhosamente empoderador. Já tendo visto essas cenas, fiquei muito orgulhosa delas", disse em entrevista a Radio Times.

Veja também Zoeira Ex-BBB Tereza Souza diz não ter conseguido dormir após pedir ajuda para vício do filho Zoeira Gisele Bündchen arrecada mais de R$ 4,5 milhões para ajudar o Rio Grande do Sul após enchentes

Outros trabalhos de Nicola Coughlan

Coughlan esteve no elenco de "Derry Girls" e "Barbie". Na série de época britânica, a atriz vive um romance com o personagem do ator Luke Newton.

A artista estará no episódio natalino de "Doctor Who", em exibição na Disney+.